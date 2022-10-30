В Пензе собираются организовать дефиле беременных

30.10.2022 | 15:37

В пензенском перинатальном центре, созданном на базе областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко, возобновят «Беременные посиделки».

Это мероприятие пользовалось большой популярностью у будущих мам в период до эпидемии коронавируса. Его пришлось отменить, чтобы не рисковать здоровьем женщин.

«Будущие мамочки смогут не только обменяться советами и опытом друг с другом, но и узнать, как подготовиться к поездке в роддом, получить консультации специалистов по подготовке к родам, грудному вскармливанию», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

На мероприятии планируется присутствие специальнов-врачей для консультаций. Кроме того, для участниц проведут экскурсию по перинатальному центру.

Изюминкой встречи хотят сделать дефиле беременных, во время которого будущие мамы представят наряды от различных предприятий легкой промышленности.

«Беременные посиделки» пройдут в среду, 2 ноября. Начало мероприятия в 9:30.