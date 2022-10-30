Глава Пензы пожелал автомобилистам профессиональных успехов

В воскресенье, 30 октября, глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил с профессиональным праздником работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.
Он отметил, что труд автомобилистов связан с огромной ответственностью и внимательностью, требует высокого уровня профессионализма. Шоферы обеспечивают слаженную деятельность всех отраслей народного хозяйства и в будни, и в праздники, в любое время суток и погоду.
«Без вашей работы сложно представить повседневную жизнь. Вы обеспечиваете грузовые и пассажирские перевозки, бесперебойную работу предприятий, связывая воедино населенные пункты нашей бескрайней страны.
Благодарю вас за нелегкий, но такой нужный всем нам труд, выдержку, терпение и верность выбранному делу!
Особую признательность и благодарность выражаю ветеранам транспортной отрасли. Ваше высокое мастерство - достойный пример для молодого поколения автомобилистов», - сказал Владимир Мутовкин.
Он пожелал автомобилистам крепкого здоровья, счастья, мира, добра, надежной техники, ровных дорог, безаварийной езды и профессиональных успехов.
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