В Пензенской области за сутки выявили 86 инфицированных СOVID

В субботу, 29 октября, региональный оперативный штаб сообщил о 86 подтвержденных случаях COVID-19 за минувшие сутки. Госпитализация потребовалась 21 пациенту.
31 раз коронавирусную инфекцию диагностировали в Пензе, 21 - в Пензенском районе, 12 - в Бессоновском районе.
7 человек заболели в Сердобском районе, 6 - в городе Заречном, по 3 - в Колышлейском и Наровчатском районе.
По 1 случаю заболевания выявлено в Бековском, Каменском и Кузнецком районах.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала эпидемии в Пензенской области достигло 217 491. За это время зарегистрировано 210 315 случаев выздоровления, в том числе 106 человек выписались 28 октября 2022 года.
Скончались за этот период 6 118 пациентов, 2 из которых - за минувший день.
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