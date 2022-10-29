В Пензенской области за сутки выявили 86 инфицированных СOVID

29.10.2022 | 12:25

В субботу, 29 октября, региональный оперативный штаб сообщил о 86 подтвержденных случаях COVID-19 за минувшие сутки. Госпитализация потребовалась 21 пациенту.

31 раз коронавирусную инфекцию диагностировали в Пензе, 21 - в Пензенском районе, 12 - в Бессоновском районе.

7 человек заболели в Сердобском районе, 6 - в городе Заречном, по 3 - в Колышлейском и Наровчатском районе.

По 1 случаю заболевания выявлено в Бековском, Каменском и Кузнецком районах.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала эпидемии в Пензенской области достигло 217 491. За это время зарегистрировано 210 315 случаев выздоровления, в том числе 106 человек выписались 28 октября 2022 года.

Скончались за этот период 6 118 пациентов, 2 из которых - за минувший день.