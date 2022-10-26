Стало известно, мужчин какого возраста и звания точно не мобилизуют

26.10.2022 | 08:02

На портале «Объясняем.рф» ответили на несколько очередных вопросов, касающихся частичной мобилизации. Специалисты уточнили, в каком возрасте точно не призовут для участия в СВО и какие документы необходимо предоставить в военкомат имеющим на иждивении детей.

В каком возрасте снимается с воинского учета рядовой: по достижении 50 или 51 года?

Предельный возраст нахождения в запасе для этой категории военнообязанных — 50 лет. При достижении этого возраста военнообязанный уходит в отставку и снимается с воинского учета.

Я отец троих детей. Как понять, что они у меня на иждивении? Достаточно ли просто подтверждения факта отцовства или нужны ещё какие-то документы?

Согласно ст. 80 Семейного кодекса РФ дети, чье отцовство признано, считаются иждивенцами отца по факту предъявления свидетельств о рождении.

Какие документы необходимо предоставить и куда, чтобы доказать, что на иждивении находится трое детей?

Согласно ст. 80 Семейного кодекса РФ родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. В связи с этим все несовершеннолетние дети считаются иждивенцами своих родителей, указанных в свидетельстве о рождении, вне зависимости совместно они проживают или нет.

Как гражданину подтвердить, что он единственный, кто ухаживает за родственником, нуждающимся в постоянном постороннем уходе?

Гражданин, занятый постоянным уходом за родственником, заявляет в военкомате об отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать этого родственника. Военкомат проверяет эту информацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

При этом гражданин должен представить в военкомат: ухаживающий за дедушкой или бабушкой — свидетельства о рождении родителей гражданина, ухаживающий за усыновителем — решение суда об усыновлении, копию паспорта родственника, который нуждается в уходе, свое свидетельство о рождении. Также военный комиссариат имеет право потребовать иные документы, подтверждающие отсутствие других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан.