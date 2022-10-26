Пензенцев предупредили о мошенничестве от имени военкомата

26.10.2022 | 16:05

Родственники мобилизованных граждан должны быть внимательными в разговорах с людьми, представляющимися сотрудниками военкоматов.

Выяснилось, что близких просят по телефону предоставить номер и другие реквизиты банковской карты призванного якобы для перевода дополнительных выплат.

«Сотрудники военкомата никогда не просят номер банковской карты, ее CVV-код и иные ее данные. Также военкомат не присылает никаких СМС-сообщений, которые надо продиктовать звонящему якобы для обеспечения платежа. С такой просьбой могут звонить мошенники», - предупредили на портале «Объясняем.рф».

Специалисты пояснили: из военкомата могут позвонить, чтобы уточнить реквизиты счета для определенных выплат, но ни в коем случае не номер карты и не код с ее обратной стороны.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области продолжается частичная мобилизация. Слухи о ее завершении неверны. По состоянию на 17 октября план по призыву был выполнен на 93%.