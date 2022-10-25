Стало известно, выполнен ли в регионе план по мобилизации

25.10.2022 | 09:57

Во вторник, 25 октября, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» позвонила жительница областного центра.

«Говорят, что в нашем регионе закончена частичная мобилизация. Правда ли это?» - задала женщина вопрос.

В Пензенском областном военном комиссариате опровергли данную информацию. Оперативный дежурный ответил на вопрос о завершении мобилизации отрицательно.

Его слова подтвердил и военный комиссар региона Андрей Сурков. «Когда она закончится, я и губернатор выступим с официальным заявлением», - пообещал он.

По состоянию на 17 октября план по мобилизации был выполнен на 93%.

14 октября Президент РФ Владимир Путин сообщил, что частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель. 22 октября стало известно, что число граждан РФ, призванных из запаса для участия в СВО, достигло 260 тысяч человек из запланированных 300 тысяч.

Как указывалось ранее, регионы отчитываются о выполнении мобилизационного задания, о завершении частичной мобилизации в целом должен заявить Президент РФ.