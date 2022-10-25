В Пензенской области выявили менее 100 новых случаев COVID-19

25.10.2022 | 13:15

Во вторник, 25 октября, региональный оперштаб сообщил о 99 подтвержденных случаях COVID-19. 10 человек госпитализировано.

Более половины случаев - 52 - приходится на Пензу.

8 человек заболели в Колышлейском районе, по 7 - в Белинском и Мокшанском, 5 - в Нижнеломовском, 4 - в Пензенском.

По 3 пациента проживают в Заречном и Земетчинском районе, по 2 - в Иссинском, Кузнецком и Малосердобинском, по 1 - в Бековском, Городищенском, Наровчатском и Тамалинском районах.

С начала эпидемии в Пензенской области в общей сложности зарегистрировано 217 222 случая коронавирусной инфекции. За этот период выздоровело 209 815 инфицированных, скончались 6 110 пациентов. За минувшие сутки летальных случаев не зафиксировано.