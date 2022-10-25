Общество

В Пензе завершается снос бывшего здания наркологической больницы

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Через несколько дней от здания на Заводском шоссе ничего не останется. Объект не являлся памятником истории и архитектуры, но тем не менее строение можно считать знаковым для города: здесь на протяжении десятков лет поправляло свое здоровье огромное множество пензенцев.

Когда-то это была медико-санитарная часть № 1, работавшая от велозавода, впоследствии сюда перенесли офтальмологическую больницу. Врачи переезжать туда не хотели, даже когда состояние здания было еще вполне достойным. Не нравилось расположение (Заводской район) и не только.

«Должен вам сказать, что там помещения для работы глазной помощи и для оказания хирургической помощи не приспособлены», - сообщал заведующий кафедрой глазных болезней Борис Алешаев в 2005 году.

Офтальмологов на Заводском шоссе сменили наркологи. Специализированная больница в здании проработала не один год, но примерно в середине прошлого десятилетия строение оказалось заброшенным и пустовало вплоть до октября 2022-го, когда исчезло. Теперь здесь работает техника.

Что будет на месте котлована, сказать сложно. В городской администрации пояснили: в данный момент собственник участка - физическое лицо. За разрешением на снос человек не обращался. Возможно, владелец планировал провести реконструкцию здания.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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