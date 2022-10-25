В Пензе завершается снос бывшего здания наркологической больницы

Через несколько дней от здания на Заводском шоссе ничего не останется. Объект не являлся памятником истории и архитектуры, но тем не менее строение можно считать знаковым для города: здесь на протяжении десятков лет поправляло свое здоровье огромное множество пензенцев.
Когда-то это была медико-санитарная часть № 1, работавшая от велозавода, впоследствии сюда перенесли офтальмологическую больницу. Врачи переезжать туда не хотели, даже когда состояние здания было еще вполне достойным. Не нравилось расположение (Заводской район) и не только.
«Должен вам сказать, что там помещения для работы глазной помощи и для оказания хирургической помощи не приспособлены», - сообщал заведующий кафедрой глазных болезней Борис Алешаев в 2005 году.
Офтальмологов на Заводском шоссе сменили наркологи. Специализированная больница в здании проработала не один год, но примерно в середине прошлого десятилетия строение оказалось заброшенным и пустовало вплоть до октября 2022-го, когда исчезло. Теперь здесь работает техника.
Что будет на месте котлована, сказать сложно. В городской администрации пояснили: в данный момент собственник участка - физическое лицо. За разрешением на снос человек не обращался. Возможно, владелец планировал провести реконструкцию здания.
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