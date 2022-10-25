В минтруде рассказали, чем конкретно помогли семьям мобилизованных

25.10.2022 | 16:16

За 20 дней в Пензенской области в центры социально-бытовой помощи обратились 434 семьи мобилизованных, 114 из них - лично. Об этом во вторник, 25 октября, сообщил министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан.

«Все они получили первичную консультацию и помощь, которую было возможно оказать сразу. 358 обращений уже решены положительно, остальные касаются либо мер поддержки, на которые гражданами поданы заявки, либо вопросов, требующих большего времени. Но все они находятся на контроле», - подчеркнул Качан.

Где-то для семьи организовали доставку дров, кому-то отправлены продуктовые наборы, лекарства. Одной из семей помогли с установкой газового котла, другой - с подключением к газоснабжению и ремонтом электропроводки.

За консультацией в единую социально-справочную службу минтруда обратились 248 членов семей мобилизованных.

«Приступили к работе по предоставлению компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50% от регионального стандарта потребления ЖКУ. В связи с необходимостью ускорения процедуры с сегодняшнего дня к работе подключен волонтерский корпус. Добровольцы уже начали посещать семьи мобилизованных с образцами заявлений на предоставление денежной выплаты», - пояснил Алексей Качан.