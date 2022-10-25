Пензенцы могут задать вопросы о сохранении рабочих мест бойцов

25.10.2022 | 11:24

Портал «Объясняем.рф» опубликовал разъяснения Роструда о том, куда обращаться по вопросам сохранения рабочих мест за мобилизованными сотрудниками.

Для получения консультации можно обратиться по телефону горячей линии Роструда 8 (800) 707-88-41. Звонки принимаются круглосуточно, без выходных.

Предлагается также воспользоваться телефонами горячих линий территориальных органов надзорного ведомства с 9:00 до 21:00 ежедневно по местному времени. Их легко найти на официальных сайтах vk.cc/chSuYA.

Также можно получить консультацию онлайн через сервис «Дежурный инспектор» на портале vk.cc/chSvc8.

Письменные обращения или жалобы следует направлять в Роструд (г. Москва, ул. Мясницкая, д. 40, стр. 16, электронная почта: mail@rostrud.info) или его территориальные подразделения - государственные инспекции труда в регионах, в том числе воспользоваться порталом, выбрав раздел «Сообщить о проблеме»: vk.cc/axCRvV.

Кроме того, обращение можно подать через официальные сайты государственных инспекций труда, а также лично прийти на прием к сотрудникам Роструда или его территориальных органов. Адреса и график работы указаны на сайтах инспекций.

«Жалобы должны рассмотреть в течение суток со дня их поступления. Для этого госинспекции могут взаимодействовать с органами прокуратуры. Также можно самостоятельно обратиться в прокуратуру и суды», - разъяснили эксперты.