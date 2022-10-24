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Общество

В Пензе командиры студенческих отрядов боролись за звание лучшего

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Это юбилейный, 15-й конкурс «Лучший командир». Лидеры студенческих отрядов Пензенской области собрались в Доме молодежи, чтобы пройти финальное творческое испытание.

«Командиры и комиссары - это самая главная движущая сила студенческих отрядов. Они руководят, управляют, вдохновляют своих бойцов и кандидатов на свершения, на успешную работу, труд. И на то, чтобы оставаться достойными гражданами нашей страны», - сообщил председатель правления регионального отделения РСО Артем Колобов.

Участникам нужно было креативно представить свою кандидатуру. Анна Лескина - комиссар педагогического студенческого отряда.

«Умение убеждать, организовать деятельность ребят, направить человека. Не сказать ему свою позицию, не убедить, что она точно верная, а направить в нужное направление», - рассказала о лидерских качествах Анна Лескина.

Комиссары танцевали, читали стихи. Одна из участниц обратилась к своим корням - о себе рассказала на родном языке в песне.

Победитель будет претендовать на получение премии губернатора и возможность участвовать во Всероссийском слете студенческих отрядов, который пройдет в Кузбассе.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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