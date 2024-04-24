В Пензе стартовал конкурс мастерства среди электромонтеров

24.04.2024 | 10:30

На базе учебно-тренировочного полигона филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» стартовал конкурс профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию оборудования подстанций. В состязаниях принимают участие сильнейшие бригады «Саратовских распределительных сетей», «Оренбургэнерго», «Самарских распределительных сетей», «Мордовэнерго», «Ульяновских распределительных сетей», «Чувашэнерго», а также хозяева соревнований.

В торжественной церемонии открытия конкурса профмастерства приняли участие председатель правительства Пензенской области Николай Симонов и председатель Федерации профсоюзов Пензенской области Николай Котов.

«Команды, которые уже показали себя, будут бороться за звание лучших по профессии. От имени губернатора и правительства Пензенской области хочу пожелать всем крепкого здоровья, успехов в труде и на этих состязаниях. Вы все уже победители. Потому что принять решение и выйти на соревнования дорогого стоит. Ваша профессия имеет огромное значение для жизни каждого региона и нашей большой страны в целом», - подчеркнул Николай Симонов.

Слова приветствия также прозвучали от судейской коллегии.

«Это возможность проявить себя, проявить волю и характер в честной борьбе. «Пензаэнерго» хотелось бы выразить слова благодарности за подготовку данных соревнований - все организовано на высшем уровне. Участникам желаю удачи, достойных соперников, красивых и ярких побед», – отметил главный судья соревнований, заместитель главного инженера ПАО «Россети Волга» Сергей Свиридонов.

Командам предстоит пройти 7 этапов, которые включают проверку знаний действующей нормативно-технической документации, навыков оказания первой помощи пострадавшему от поражения электрическим током, ремонт силового трансформатора и разъединителя типа РГ-110 кВ, а также техническое обслуживание оборудования, тушение условного возгорания в электроустановке и др.

Перед стартом основных испытаний команды поочередно прошли мандатную комиссию - прежде чем допустить бригаду к участию в соревнованиях, эксперты проверили соответствие документов, предоставляемых командами, инструменты, устройства и приспособления.

Завершение состязаний запланировано на 26 апреля.