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Общество

В Пензенской области из 15 педагогов выбирают учителя года

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Во вторник, 2 апреля, стартовал очный этап конкурса профессионального мастерства «Учитель года Пензенской области - 2024». Он проводится на базе школы № 1 им. Л. Б. Ермина в Засечном.

В Пензенской области из 15 педагогов выбирают учителя года

По словам министра образования региона Алексея Комарова, в первом этапе принимали участие более 120 учителей. Имя победителя станет известно к 5 апреля.

В финал вышли 15 педагогов:

- Ирина Валерьевна Бурмистрова (иностранный язык, гимназия № 42 г. Пензы),

- Анна Александровна Гарькина (русский язык, школа № 220 г. Заречного),

- Александр Владимирович Ежов (физическая культура, лицей р. п. Земетчино),

- Юлия Вячеславовна Исаева (окружающий мир, школа № 1 с. Засечного),

- Юлия Алексеевна Золотарева (алгебра, школа п. Красное Польцо, Мокшанский район),

- Екатерина Вячеславовна Крючкова (история, школа № 8 г. Каменки),

- Анастасия Анатольевна Мясникова (география, школа с. Русский Камешкир),

- Елена Сергеевна Натолина (математика, школа № 1 р. п. Лунино),

- Ольга Викторовна Парфенова (иностранный язык, школа № 4 г. Нижний Ломов),

- Наталья Юрьевна Пестрякова (русский язык, школа г. Спасска),

- Ирина Михайловна Полякова (русский язык, гимназия № 1 г. Пензы),

- Мария Геннадьевна Савина (иностранный язык, школа № 66 г. Пензы),

- Наталья Николаевна Чернова (биология, школа № 2 г. Никольска),

- Кристина Викторовна Чернышкова (окружающий мир, школа № 6 г. Сердобска),

- Татьяна Михайловна Шестопалова (история, школа с. Бессоновка).

Им предстоят два конкурсных испытания - провести урок и воспитательное событие, посвященное Году семьи.

В Пензенской области из 15 педагогов выбирают учителя года

«На уроке педагоги должны продемонстрировать свой творческий потенциал, профессиональные компетенции. Урок конкурсант проводит по заявленному предмету, тема определяется в соответствии с календарно-тематическим планированием общеобразовательной организации и рабочей программой по соответствующему предмету, класс выбирается конкурсантом. Формат и форму проведения воспитательного события конкурсант определяет самостоятельно», - рассказали в областном министерстве образования.

В Пензенской области из 15 педагогов выбирают учителя года

Награждение победителя и призеров состоится 8 апреля в «Доме офицеров». Завоевавший 1-е место педагог будет защищать честь области на всероссийском конкурсе «Учитель года России - 2024».

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