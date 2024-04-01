Судьбу исторического здания медколледжа в Кузнецке определили

01.04.2024 | 17:14

В Кузнецке решилась судьба здания бывшего медицинского колледжа на улице Ленина. Год назад у строения обрушилась стена. Студенты вынуждены были заканчивать учебный год в другом месте.

В понедельник, 1 апреля, глава Кузнецка Сергей Златогорский объявил на совещании в администрации города, что здание передадут другому учебному заведению.

«Это будет второй корпус электронного колледжа. Сейчас верстается федеральная программа развития материальной базы учреждений профессионального образования. В рамках вот этой программы будут изысканы средства для того, чтобы привести в порядок [здание]. Электронный колледж развивается, количество обучающихся в нем выросло более чем в два раза, и в новом учебном году будет обучаться более 900 человек в нем», - рассказал Златогорский.

Он пояснил, что размер имеющихся у электронного колледжа помещений не позволяет принять больше студентов, увеличить площади для лабораторий, поэтому необходимы новые.

Бывший медколледж в Кузнецке - памятник истории и культуры регионального значения. 25 марта 2023 года одна из стен учреждения обрушилась. Строение стало опасным для организации обучения.

Медколледжу вернули базу в Западном микрорайоне. Это здание также нуждается в ремонте, работы планируют провести.

Судьбу разрушающегося строения на улице Ленина долго не могли определить. Высказывалась идея передать его коммерсантам.