В Пензе к сентябрю отремонтируют колледж архитектуры и строительства

02.04.2024 | 09:53

В Пензе начался капитальный ремонт колледжа архитектуры и строительства. На него потратят 100 млн рублей: 90 млн выделяет федеральный бюджет в рамках программы «Профессионалитет», 10 млн - областной.

«Приведем в порядок не только сам колледж на Набережной Реки Пензы, но и здание на улице Собинова, где разместятся мастерские и лаборатории с современным оборудованием», - сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Ремонт планируют закончить к новому учебному году.

Во второй половине сентября в Пензе пройдет форум «Молодой специалист - строитель будущего». Его организует Министерство строительства и ЖКХ РФ с целью формирования квалифицированного кадрового состава. Колледж в 2024 году стал базой для учебно-производственного кластера «Строительство и дорожное хозяйство» в Пензенской области, что позволит открыть здесь обучение по новым специальностям.

«Будем продолжать наше участие в федеральной программе «Профессионалитет». Это открывает новые возможности перед учебными заведениями, перед студентами, перед всем Пензенским регионом. В ближайших планах - создание педагогического, машино- и приборостроительного кластеров», - заявил Олег Мельниченко.

«Федеральный проект «Профессионалитет» направлен на развитие системы профессионального образования, включая улучшение качества подготовки специалистов, повышение их конкурентоспособности на рынке труда, а также содействие продвижению высоких технологий», - пояснили в областном правительстве.