Сетевое издание|18+|Вторник|2 апр 2024|15:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе к сентябрю отремонтируют колледж архитектуры и строительства

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе начался капитальный ремонт колледжа архитектуры и строительства. На него потратят 100 млн рублей: 90 млн выделяет федеральный бюджет в рамках программы «Профессионалитет», 10 млн - областной.

В Пензе к сентябрю отремонтируют колледж архитектуры и строительства

«Приведем в порядок не только сам колледж на Набережной Реки Пензы, но и здание на улице Собинова, где разместятся мастерские и лаборатории с современным оборудованием», - сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Ремонт планируют закончить к новому учебному году.

Во второй половине сентября в Пензе пройдет форум «Молодой специалист - строитель будущего». Его организует Министерство строительства и ЖКХ РФ с целью формирования квалифицированного кадрового состава. Колледж в 2024 году стал базой для учебно-производственного кластера «Строительство и дорожное хозяйство» в Пензенской области, что позволит открыть здесь обучение по новым специальностям.

В Пензе к сентябрю отремонтируют колледж архитектуры и строительства

«Будем продолжать наше участие в федеральной программе «Профессионалитет». Это открывает новые возможности перед учебными заведениями, перед студентами, перед всем Пензенским регионом. В ближайших планах - создание педагогического, машино- и приборостроительного кластеров», - заявил Олег Мельниченко.

«Федеральный проект «Профессионалитет» направлен на развитие системы профессионального образования, включая улучшение качества подготовки специалистов, повышение их конкурентоспособности на рынке труда, а также содействие продвижению высоких технологий», - пояснили в областном правительстве.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного правительства
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте