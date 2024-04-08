Губернатор наградил учителя года Пензенской области - 2024

08.04.2024 | 16:35

В понедельник, 8 апреля, в «Доме офицеров» состоялось подведение итогов конкурса профессионального мастерства «Учитель года Пензенской области - 2024». Его организовывали в 35-й раз.

Лучших учителей награждал губернатор Олег Мельниченко. В начале торжественной церемонии он обратился к собравшимся.

«В глазах всех вы, уважаемые наши учителя, герои. Ведь вы прошли испытания конкурсом, но при этом с вас не снимали обязанностей, которые вы ежедневно несли на своих рабочих местах», - подчеркнул глава региона.

В этом году сильнейшие педагоги определялись из 124 конкурсантов. В итоге в финал попали 15 человек.

«Финалисты - это учителя как из города Пензы, так и из районов области. С одной стороны, это говорит о том, что есть высокий уровень профессионального мастерства, который характерен не только для административного центра, но и для всех населенных пунктов области. С другой - созданы равные условия для конкурсантов», - отметил Олег Мельниченко.

Он напомнил, что в прошлом году в Засечном была открыта самая большая школа в Приволжском федеральном округе, она рассчитана почти на 2,5 тысячи мест. В числе финалистов оказалась педагог из нового учебного заведения.

«Это особо важно, потому что там огромный педагогический коллектив, и он уже, по всей видимости, состоялся, раз есть финалисты», - заявил губернатор.

В этом году открылась в феврале школа в Большом Вьясе и еще распахнут свои двери учреждения в Бессоновке (на 550 мест), Заре (на 1 100 мест) и на улице Измайлова в Пензе (на 1 100 мест).

«Так, постепенно, шаг за шагом мы переведем обучение наших детей в одну смену. На следующий год планируем начать строительство школы в Арбекове», - добавил Олег Мельниченко.

Финал конкурса «Учитель года Пензенской области - 2024» проводился на базе школы № 1 им. Л. Б. Ермина в Засечном. Педагоги прошли 2 испытания - провели урок и воспитательное событие, посвященное Году семьи. По их результатам и были выбраны призеры и победитель.

Первое место заняла учитель русского языка и литературы Ирина Михайловна Полякова, которая преподает в гимназии № 1 г. Пензы. Она получила главный приз - сертификат на 150 тысяч рублей и ключи от автомобиля «Лада-Гранта».

Ирина Михайловна Полякова будет защищать честь области на всероссийском конкурсе «Учитель года России - 2024».

Второе место присудили сразу двум участницам: Ирине Валерьевне Бурмистровой (иностранный язык, гимназия № 42 г. Пензы) и Юлии Вячеславовне Исаевой (окружающий мир, школа № 1 с. Засечного). Они получили сертификаты номиналом 100 тысяч рублей каждый.

Третье место - также у двух участниц: Натальи Николаевны Черновой (биология, школа № 2 г. Никольска) и Кристины Викторовны Чернышковой (окружающий мир, школа № 6 г. Сердобска). Они выиграли по 70 тысяч рублей.

Оставшиеся финалисты получили по сертификату на 50 тысяч рублей. Это Анна Александровна Гарькина (русский язык, школа № 220 г. Заречного), Александр Владимирович Ежов (физическая культура, лицей р. п. Земетчино), Юлия Алексеевна Золотарева (алгебра, школа п. Красное Польцо, Мокшанский район), Екатерина Вячеславовна Крючкова (история, школа № 8 г. Каменки), Анастасия Анатольевна Мясникова (география, школа с. Русский Камешкир), Елена Сергеевна Натолина (математика, школа № 1 р. п. Лунино), Ольга Викторовна Парфенова (иностранный язык, школа № 4 г. Нижний Ломов), Наталья Юрьевна Пестрякова (русский язык, школа г. Спасска), Мария Геннадьевна Савина (иностранный язык, школа № 66 г. Пензы) и Татьяна Михайловна Шестопалова (история, школа с. Бессоновка).