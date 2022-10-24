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Общество

Россиянам ответили на вопрос о сроке службы мобилизованных

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На портале «Объясняем.рф» дали ответы на вопросы, которые касаются частичной мобилизации. Специалисты разъяснили, сколько времени призванным из запаса гражданам придется находиться в зоне СВО.

Установлены ли сроки службы по частичной мобилизации?

В соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2022 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», заключенные контракты о прохождении военной службы продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации. Решение об окончании периода частичной мобилизации принимает Президент РФ.

Есть ли минимальный срок контракта для добровольца-офицера?

Минимальный срок прохождения военной службы по контракту для офицера составляет три года.

Но, если вы будете призваны по мобилизации, контракт не подписывается, а срок службы ограничен временем проведения специальной военной операции. Мобилизованные по всем видам довольствия, включая денежное, приравниваются к военнослужащим по контракту.

Если вы не соответствуете критериям граждан, подлежавших призыву по мобилизации, вы можете вступить в добровольческий отряд, где минимальный срок контракта составляет три месяца.

Могут ли быть уволены с военной службы военнослужащие, срок действия контракта которых истекает после 21 сентября 2022 года?

Указом Президента РФ от 21 сентября 2022 г. №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» установлен перечень оснований для увольнения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

На период проведения частичной мобилизации военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и не достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, не могут быть уволены с военной службы в связи с окончанием контракта.

Прекращение действия контракта по истечении его срока в период частичной мобилизации не предусмотрено. Контракты продолжают свое действие до окончания СВО.

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