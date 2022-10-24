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Общество

На стройплощадке в Пензе нашли останки шерстистого носорога

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В Пензе на одной из стройплощадок обнаружили сохранившиеся кости шерстистого носорога. О находке на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил сотрудник краеведческого музея Артем Павлихин.

«В пятницу, 21 октября, решил прервать свой отпуск, заняться изучением этого объекта. Собралась группа музейных сотрудников, энтузиастов-палеонтологов, представителей Пензенского отделения РГО, представителей факультета физико-математических и естественных наук», - перечислил Павлихин.

Специалисты при поддержке рабочих вскрыли верхний пласт чернозема и строительного мусора. Останки были под ним. По предварительным оценкам, найденная особь, предположительно, самка шерстистого носорога 4-5 лет.

Ученые выдвинули версию, что останки попали в земную породу около 20-14 тысяч лет назад. Точную дату установят при радиоуглеродном анализе.

«На сегодня вскрыто до 80% костяка. Работы остановлены до вторника (25 октября. - Прим. ред.) из-за неблагоприятного прогноза погоды», - добавил Артем Павлихин.

Планируется, что кости носорога законсервируют и перевезут в Пензенский краеведческий музей, где изучат и станут экспонировать. Останки намерены извлечь до 30 октября.

«Нашу молодую шерстистую носорожицу по общим соображениям решили назвать Лукерьей», - отметил Павлихин.

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Источник — фото Артема Павлихина, vk.com/apavlihin
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