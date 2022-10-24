Мобилизация: могут ли пензенцы рассчитывать на 300 000 рублей

24.10.2022 | 17:02

Выплата в размере 300 000 рублей, анонсированная несколько месяцев назад для участников СВО, не положена мобилизованным гражданам. Об этом в понедельник, 24 октября, заявил представитель региональной власти.

«Согласно постановлению Правительства Пензенской области от 12 августа 2022 года № 691-пП, военнослужащим по контракту именных подразделений назначена единовременная выплата в 300 000 рублей.

150 000 из них военнослужащий получает при заключении контракта, 150 000 - по истечении шести месяцев со дня заключения контракта либо при получении сведений о ранении, препятствующем дальнейшему прохождению военной службы», - говорится в сообщении правительства, опубликованном на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Подчеркивается, что на тех, кто призван по мобилизации, выплата не распространяется.

«Формирование именных подразделений осуществлялось до объявления частичной мобилизации», - объяснили жителям региона.