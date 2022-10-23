Общество

Пензенцам рассказали о начислении процентов во время кредитных каникул

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Мобилизованным и членам их семей дали развернутый ответ на вопрос об уплате процентов по кредитам в льготный период.

«Верно ли, что по ипотеке проценты в льготный период останутся неизменными, а по прочим кредитам в период каникул начисляется льготный процент, он составит 2/3 среднерыночной стоимости соответствующего вида кредита?» - поинтересовался один из пользователей.

Канал «Объясняем.рф» подтвердил эту информацию, уточнив, что из-за кредитных каникул платежи по ипотеке не увеличиваются, а просто замораживаются на льготный период и возобновляются после их завершения.

«По другим, не ипотечным кредитам проценты продолжают начисляться по ставке в размере 2/3 от среднерыночной полной стоимости кредита на дату обращения за каникулами, но не выше предусмотренной договором», - говорится в ответе.

Также специалисты сообщили, что банк не вправе отказать заемщику, который претендует на кредитные каникулы по закону, но может предложить каникулы по своей программе. Обратившемуся надо будет выбрать более предпочтительный для него вариант.

Что касается внесения платежей по ипотечным кредитам в период каникул в счет погашения основного долга, то такая возможность есть. Если же платежей не будет, размер долга останется неизменным.

Мобилизованный, за которым числится несколько кредитов, может оформить каникулы по каждому из них.

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