Общество

У части пенсионеров с 1 ноября увеличится пенсия

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С 1 ноября 2022 года часть пожилых россиян начнет получать повышенную пенсию. Экономист Лебединская раскрыла, кого коснется индексация.

По словам эксперта, на увеличение ежемесячных выплат смогут рассчитывать сразу несколько категорий пожилых людей.

Среди них - те, кто ранее работал в сфере угольной промышленности, а также бывшие летчики гражданской авиации, заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с URA.ru.

Экономист напомнила, что перерасчет доплат за профессиональную деятельность коснется тех, кто ранее работал в сфере угольной промышленности (горнорабочие, проходчики, машинисты, электрослесари и пр.) и бывших летчиков гражданской авиации (члены летных экипажей гражданской авиации, включая пилотов, штурманов, бортинженеров и бортмехаников воздушных судов).

Ранее стало известно, что с 1 января 2023 года около двух миллионов пенсионеров смогут улучшить свое материальное положение.

Минимальная пенсия пожилых жителей столицы превысит 23,3 тысячи рублей.

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Источник — Ura.ru
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