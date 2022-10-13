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С января минимальная пенсия миллионов пенсионеров составит 23 000 рублей

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С 1 января 2023 года около двух миллионов пенсионеров смогут улучшить свое материальное положение.

Минимальная пенсия пожилых жителей столицы превысит 23,3 тысячи рублей, заявили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

«Пособия и выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 10 процентов», - отметили в пресс-службе.

Минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен до 23 313 рублей в месяц. Дополнительные деньги в Москве получают два миллиона пенсионеров.

В пресс-службе рассказали, что на оказание мер социальной поддержки жителей столицы в денежной и натуральной форме (льготы по проезду в общественном транспорте, доплаты к пенсиям, по оплате ЖКУ, лекарственное обеспечение и многие другие) в проекте бюджета на 2023 год предусмотрено 591,5 млрд рублей.

«На финансирование льгот по оплате ЖКУ отдельных категорий граждан в 2023 году планируется направить 27,5 млрд рублей. Расходы на субсидии по оплате ЖКУ семьям с низким уровнем дохода на 2023 год запланированы в объеме 21,9 млрд рублей», - сообщили в мэрии, уточнив, что льготами и субсидиями по оплате ЖКУ пользуются порядка 3,8 млн москвичей.

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