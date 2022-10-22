Новые случаи COVID-19: Пенза, Заречный и 12 районов области

22.10.2022 | 12:31

В субботу, 22 октября, региональный оперативный штаб сообщил о 109 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции за минувшие сутки.

Медики сочли необходимым отправить на стационарное лечение 12 человек.

82 заболевших живут в Пензе. 6 случаев зарегистрировано в Каменском районе, по 4 - в Спасском районе и городе Заречном.

3 человека инфицированы в Земетчинском районе, 2 - в Сердобском, по 1 - в Бессоновском, Городищенском, Колышлейском, Малосердобинском, Мокшанском, Нижнеломовском, Пензенском и Шемышейском районах.

С начала эпидемии в Пензенской области общее число случаев COVID-19 достигло 216 819. За это время излечились 209 434 пациента, скончались 6 107, 3 новых летальных исхода зарегистрировано 21 октября.