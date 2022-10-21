Наград, дающих право на звание ветерана труда региона, стало больше

21.10.2022 | 10:18

В пятницу, 21 октября, на сессии регионального Заксобра депутаты расширили перечень наград, дающих право на звание «Ветеран труда Пензенской области».

В список включено 20 наград, установленных парламентариями на июльской сессии:

- ордена «За верность долгу», «Единство и согласие»;

- медали «За отличие в профилактике правонарушений на территории Пензенской области», «За сохранение исторической памяти», «За вклад в гармонизацию межнациональных и межконфессионaльных отношений», «За благотворительность и меценатство», медаль имени Владимира Пахaлина;

- почетные знаки губернатора Пензенской области «За вклад и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений», «За сохранение исторической памяти», почетный знак имени Владимира Пахалина;

- почетные звания «Заслуженный артист Пензенской области», «Заслуженный архитектор Пензенской области», «Народный учитель Пензенской области», «Заслуженный деятель науки Пензенской области», «Заслуженный работник государственных органов», «Заслуженный работник органов местного самоуправления», «Заслуженный работник средств массовой информации Пензенской области», «Заслуженный пожарный Пензенской области», «Заслуженный спасатель Пензенской области», «Почетный наставник Пензенской области».

Новая редакция перечня наград, дающих право на присвоение звания «Ветеран труда Пензенской области», вступит в силу c 1 января 2023 года. Ежегодные дополнительные расходы регионального бюджета на предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Пензенской области составят 528 тысяч рублей.