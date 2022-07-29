В Пензенской области приняли новые региональные ордена и медали

На сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 29 июля, депутаты приняли закон, устанавливающий единую систему наград в Пензенской области с их описанием.
Законопроект представила врио вице-губернатора Пензенской области Лариса Рябихина. Она отметила, что к уже действующим наградам добавляются новые.
Теперь в список включены:
- Почетная грамота Пензенской области;
- ордена «За заслуги перед Пензенской областью» трех степеней, «За верность долгу», «Единство и согласие»;
- медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью» двух степеней;
- медали «Материнскaя доблесть» трех степеней, «За отличие в профилактике правонарушений на территории Пензенской области», «За сохранение исторической памяти», «За вклад в гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений», «За благотворительность и меценатство», медаль имени Владимира Пахалина;
- почетные звания Пензенской области.
Лариса Рябихина подчеркнула, что изготовление наградной продукции не потребует дополнительных расходов, так как средства на эти цели ежегодно закладываются в бюджет области.
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Вот у лидина теперь работы прибавится.этж всех перенаградить и донаградить придётся.