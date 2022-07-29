В Пензенской области приняли новые региональные ордена и медали

29.07.2022 | 10:33

На сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 29 июля, депутаты приняли закон, устанавливающий единую систему наград в Пензенской области с их описанием.

Законопроект представила врио вице-губернатора Пензенской области Лариса Рябихина. Она отметила, что к уже действующим наградам добавляются новые.

Теперь в список включены:

- Почетная грамота Пензенской области;

- ордена «За заслуги перед Пензенской областью» трех степеней, «За верность долгу», «Единство и согласие»;

- медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью» двух степеней;

- медали «Материнскaя доблесть» трех степеней, «За отличие в профилактике правонарушений на территории Пензенской области», «За сохранение исторической памяти», «За вклад в гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений», «За благотворительность и меценатство», медаль имени Владимира Пахалина;

- почетные звания Пензенской области.

Лариса Рябихина подчеркнула, что изготовление наградной продукции не потребует дополнительных расходов, так как средства на эти цели ежегодно закладываются в бюджет области.