Общество

В Пензенской области приняли новые региональные ордена и медали

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На сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 29 июля, депутаты приняли закон, устанавливающий единую систему наград в Пензенской области с их описанием.

Законопроект представила врио вице-губернатора Пензенской области Лариса Рябихина. Она отметила, что к уже действующим наградам добавляются новые.

Теперь в список включены:

- Почетная грамота Пензенской области;

- ордена «За заслуги перед Пензенской областью» трех степеней, «За верность долгу», «Единство и согласие»;

- медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью» двух степеней;

- медали «Материнскaя доблесть» трех степеней, «За отличие в профилактике правонарушений на территории Пензенской области», «За сохранение исторической памяти», «За вклад в гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений», «За благотворительность и меценатство», медаль имени Владимира Пахалина;

- почетные звания Пензенской области.

Лариса Рябихина подчеркнула, что изготовление наградной продукции не потребует дополнительных расходов, так как средства на эти цели ежегодно закладываются в бюджет области.

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Гость||

Вот у лидина теперь работы прибавится.этж всех перенаградить и донаградить придётся.

Гость||

Заняться больше нечем, как награды себе вешать. Работой займитесь уже!

Гость||

Едросы будут теперь награждать друг дружку.

Гость||

Гость писал(а):

> Едросы будут теперь награждать друг дружку.

Так они больше ничем не занимаются! Сами себя выбирают, сами награждают, за вклад в развал страны!

Дмитрий Н. Мотовилов||

Нужен орден преподобного Мотовилова. За ум, честь и активность

во благо региона. Вручать буду лично. Только достойным.

Остальным пусть вручает Лидин.

Гость||

изголяются над народом, денеги уже не вставляют, нескромные дома, счета, гаражи с дорогими авто, теперь пришла очередь бирюлек вешать себе на грудь как Брежнев, отденоносцами захотелось быть,под тяжестью этого металла не упадите мил господа

Гость||

Ввести медаль, "Бывшему узнику Матросской тишины"!!!

Гость||

Попам медаль дадут?Они отделены от власти?

Гость||

Доходы в регионе как и в стране падают 8 год подряд а они наградами озабочены?Может примут губернатор найдет денег денег на новый общественный транспорт а депутаты закон примут?Или это проблема на которой можно пиарить и обещать только?Вот вот скоро скоро закупим???

Гость||

Гость писал(a):

Попам медаль дадут?Они отделены от власти?
Так поп сам наградил губернатора...

Гость||

Воротит уже от этого шлака который творится в Пензе - от этого чиновничьего "инцеста" - всё одаривают друг друга, нахваливают, живут своей отдельной от народа жизнью!

Отец проработал с 16 лет на одном из предприятий города, заработал профзаболевание от которого и скончался, так ему НИЧЕГО не положено было, а эти паразиты за каждый чих премии да награды гребут!!!

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

Отец проработал с 16 лет на одном из предприятий города,

заработал профзаболевание от которого и скончался,

так ему НИЧЕГО не положено было,

==========================

За четыре года ударной работы кризисным инженером в НИИВТ

наградили на всю жизнь профзабом на атомном объекте.

И больше ничего положено не было. Хуже, чем

с бродячей собакой обошлись.

Имя: Гость
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