На улице Рябова в Пензе уложили первый слой асфальтобетона

21.10.2022 | 11:54

Капитальный ремонт улицы Рябова в Пензе вышел на новый уровень. О ходе работ в пятницу, 21 октября, рассказали в пресс-службе регионального минстроя.

За почти полугодовой срок с момента закрытия участка на объекте обустроили ливневую канализацию, новое основание дороги, подготовили к асфальтированию тротуары, установили линию искусственного освещения.

Кроме того, в октябре подрядчик уложил первый слой асфальтобетонного покрытия.

«Общая протяженность объекта капитального ремонта составляет более одного километра. С мая движение по улице Рябова для всех видов транспорта запрещено. Предусмотрены варианты объезда по улицам Ростовской, Терновского, Пушанина и Перспективной», - уточнили в минстрое.

Как ранее сообщалось, открыть движение планируется в 2022 году.