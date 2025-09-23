Криминал

В Пензе председателя ТСЖ осудили за коммерческий подкуп

В Пензе вынесли приговор председателю правления товарищества собственников жилья, которого признали виновном в коммерческом подкупе.

По данным следствия, в 2021 году мужчина обговорил с индивидуальным предпринимателем следующую схему: от имени ТСЖ он заключит с ним договор на капремонт фасада многоэтажки на улице Лядова за 1,4 млн рублей, за это бизнесмен заплатит ему 200 000 рублей.

В августе того же года председатель получил первую половину денег, в октябре - вторую.

В декабре 2023-го предприниматель передал мужчине еще 9 000 рублей за заключение договора на капремонт козырьков балконов.

Однако преступления вскрылись. Вину по обоим эпизодам пензенец признал, сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

Суд назначил ему наказание в виде 2 с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года.

