В Пензе председатель ТСЖ нажился на капремонте фасада дома

06.08.2025 | 12:11

В Пензе председателя товарищества собственников жилья будут судить за коммерческий подкуп.

По данным следствия, не позднее мая 2021 года мужчина обговорил с индивидуальным предпринимателем следующую схему: от имени ТСЖ он заключит с ним договор на капремонт фасада многоквартирного дома за 1,4 млн рублей, за это бизнесмен заплатит ему 200 000 рублей.

В августе того же года председатель получил первую половину денег, в октябре - вторую.

В декабре 2023-го предприниматель передал ему 9 000 рублей за заключение договора на капремонт козырьков балконов.

Однако преступления вскрылись. Вину по обоим эпизодам пензенец признал.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.