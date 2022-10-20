В Пензенской области проведут мастер-класс для детей с ожирением

20.10.2022 | 09:17

В Пензенской области проведут онлайн-мероприятие для несовершеннолетних, страдающих от избыточной массы тела. Мастер-класс «Лечебная физкультура при ожирении у детей» пройдет в четверг, 20 октября.

«Смотрите мастер-класс в прямом эфире онлайн-проекта «Учись быть здоровым!» в 15:00», - обратились к жителям региона представители центра общественного здоровья и медпрофилактики.

Трансляцию можно посмотреть во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

По словам специалистов, ожирение у детей - это хроническое нарушение обмена веществ, сопровождающееся избыточным отложением жировой ткани в организме. Фактическая масса тела ребенка при этом состоянии превышает возрастной норматив на 15% и более.

Доля детей с ожирением ежегодно увеличивается. По последним данным, им страдают 8,5% детей в городах и 5,5% в сельской местности.

«Ожирение у большинства детей связано с нарушением режима питания, низким уровнем физической активности и является фактором риска раннего развития заболеваний. При избыточном весе ребенок быстро устает, возникает одышка и мышечная слабость, из-за чего он не может наравне с другими детьми участвовать в подвижных играх и заниматься спортом. Это вызывает трудности с адаптацией в детском коллективе, нередко служит поводом для насмешек со стороны сверстников и социальной изоляции, причиной депрессии», - добавили в центре общественного здоровья и медпрофилактики.