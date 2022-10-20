В Пензе заключили контракт на помывку мобилизованных

20.10.2022 | 08:51

Из бюджета Пензы выделили деньги на помывку мобилизованных граждан в муниципальных банях. Контракт на сумму 6 млн 94 тыс. 770 руб. опубликовали на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, исполнитель (МУП «Пензенские бани») должен с 3 октября по 30 декабря 2022 года организовать 18 469 помывок в четырех заведениях (на улицах Циолковского, Кураева, Рахманинова и Ушакова). Таким образом, стоимость одного сеанса гигиены составляет 330 руб.

Каждому посетителю требуется предоставить место для раздевания, посадочное место для помывки и тазик.

В банях должны быть аптечки, технологическое оборудование, уборочные инвентарь и дезсредства. Персоналу необходимо соблюдать правила обслуживания и санитарные нормы. Качество воды должно удовлетворять требованиям СанПиН.

«Результатом должно быть качественное и своевременное оказание услуг по помывке мобилизованных граждан», - подчеркивается в техзадании.