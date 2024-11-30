Ремонт бани на улице Ушакова оценили в 15 млн рублей

30.11.2024 | 15:44

В Пензе ищут средства на ремонт муниципальной бани № 9 на улице Ушакова. Здание необходимо привести в порядок, нужно, чтобы оно отвечало требованиям безопасности и санитарным нормам.

Учреждение закрыли в октябре этого года после распоряжения надзорных органов. Горожан предупредили: баня не будет работать до тех пор, пока не исправят нарушения.

«Цена вопроса - 15 млн руб. Вы что, совсем? За 15 млн можно новую баню построить! Вы что творите? Поясните, что за 15 млн. Для чего?» - спросила пензячка в телеграм-канале администрации города.

На ее обращение ответил представитель ЦУР. Он подтвердил, что на ремонт действительно может потребоваться названная женщиной сумма.

«Предварительный расчет затрат на обеспечение требований санитарно-эпидемиологического состояния, противопожарной безопасности и норм обеспечения маломобильных групп населения в здании бани включает в себя не только ремонт существующей печи, но и реконструкцию котельной в целом, капитальный ремонт вентиляционной системы (вытяжной и приточной), капитальный ремонт электрохозяйства, капитальный ремонт кровли, замену сантехнического оборудования, обеспечение доступа для маломобильных групп населения и прочее», - перечислил сотрудник ЦУР.

Ранее в Пензе отремонтировали баню на улице Конструкторской в Ахунах. Ее закрыли в марте 2022-го. Руководство посчитало, что здание представляет угрозу для посетителей: многие несущие конструкции пришли в негодность.

Обновление бани завершили в декабре 2023-го, а открыли помывочную только в начале марта 2024-го. На ремонт потратили более 7 млн рублей. Специалисты заменили крышу, системы вентиляции, тепло- и водоснабжения, смонтировали теплый пол, поставили современные нагреватели и сантехнику.