В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать сауну и баню

04.01.2025 | 10:46

В новогодние праздники многие пензенцы посещают бани и сауны. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора рассказали, на что нужно обратить внимание, чтобы отдых был безопасным.

Так, бани или сауны должны размещаться в отдельно стоящих зданиях, иметь при входе вывески с названием, адресом и графиком работы.

Следует помнить, что отделка в помещениях выполняется из материалов, которые не боятся влаги и температуры, а также дезинфицирующих средств.

«Мебель, устанавливаемая в помещениях бань, должна иметь поверхности, доступные для влажной уборки и устойчивые к обработке», - подчеркнули специалисты.

Обратить внимание нужно и на банные принадлежности, например ванны и тазы для мытья должны быть из нержавеющих материалов и легко очищаться.

Кроме того, в залах, предназначенных для посетителей, не могут находиться предметы для уборки.