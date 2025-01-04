В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать сауну и баню

В новогодние праздники многие пензенцы посещают бани и сауны. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора рассказали, на что нужно обратить внимание, чтобы отдых был безопасным.
Так, бани или сауны должны размещаться в отдельно стоящих зданиях, иметь при входе вывески с названием, адресом и графиком работы.
Следует помнить, что отделка в помещениях выполняется из материалов, которые не боятся влаги и температуры, а также дезинфицирующих средств.
«Мебель, устанавливаемая в помещениях бань, должна иметь поверхности, доступные для влажной уборки и устойчивые к обработке», - подчеркнули специалисты.
Обратить внимание нужно и на банные принадлежности, например ванны и тазы для мытья должны быть из нержавеющих материалов и легко очищаться.
Кроме того, в залах, предназначенных для посетителей, не могут находиться предметы для уборки.
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