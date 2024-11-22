Эксперты назвали полезное средство от хандры и усталости

22.11.2024 | 10:00

Незаметно пролетел сезон отпусков, а бабье лето порадовало яркими красками и теплой погодой. Теперь же людям предстоит пережить конец осени и встретить зиму. Однако это непростое время для организма - промозглая, пасмурная, серая обстановка негативно сказывается на здоровье.

Но способы победить осеннюю хандру и укрепить иммунитет есть, одним из них эксперты называют посещение бани или термального комплекса - они полезны для души и тела.

Баня и сауна благотворно влияют на психологическое и физическое состояние человека, объясняют специалисты центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.

Основные плюсы парной:

1. Регулярное посещение бани повышает устойчивость организма к простудным заболеваниям и является хорошим способом профилактики ОРВИ.

2. Умеренно высокая температура расширяет сосуды, улучшает кровообращение.

3. Прогревание тела выводит токсины через кожу, благотворно влияет на обменные процессы в организме.

4. Баня полезна для профилактики болезней суставов.

5. Для легких это своеобразная тренировка - дышится после парной легче, благодаря чему люди с некоторыми болезнями чувствуют себя лучше.

6. Парная и массаж тела веником расслабляют мышцы, снимают напряжение.

7. Посещение бани способствует выработке эндорфинов - гормонов счастья. Настроение улучшается, осенняя хандра и стресс уходят.

8. Ароматерапия в бане (вдыхание паров эфирных масел) - популярная лечебная процедура с доказанным положительным эффектом.

Городской спа-курорт - отдых, за которым не нужно далеко ехать.

Современные оздоровительные центры - это не отдельные парные, а целые термальные комплексы, предоставляющие широкий спектр услуг.

Федеральная сеть Termoland предлагает пензенцам новый формат круглогодичного городского курорта. По сути, это водно-развлекательный комплекс, где можно отдохнуть всей семьей. Он объединяет оздоровительные процедуры и развлечения, отдых и фитнес, релакс и антистресс. И все это в родном городе.

Комплексы Termoland - оазисы гармонии и радости. В них нет места осенней хандре, там царят отличное настроение и безмятежность. «Termoland Пенза» открылся в 2024 году и уже успел завоевать популярность у жителей и гостей областного центра.

Есть несколько сценариев, как с пользой провести время в «Termoland Пенза»:

1. Спортивно-оздоровительный: можно заниматься спортом в фитнес-центре комплекса, а после тренировки расслабиться в парных. Если же приобрести абонемент, получится оставаться в форме по более выгодному тарифу.

2. Семейный уикенд: папам будут интересны банные программы (например, русские парные), мамам - спа, минеральные джакузи и грязевые процедуры для красоты, дети смогут веселиться с аниматорами или плескаться в теплом бассейне. Абонемент позволит отдыхать всей семьей с хорошей скидкой.

3. Для любителей парения «Termoland Пенза» предлагает огромный выбор банных спа-комплексов - от русских парных и марокканских хаммамов до гималайских и нефритовых саун.

4. Полный релакс: посетить комплекс можно в любое время, например в конце рабочей недели, чтобы поплавать в бассейне, попариться, избавиться от накопившегося напряжения тяжелых трудовых будней и выдохнуть.

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