Общество

В минтруде объяснили, как получить компенсацию оплаты ЖКУ

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В четверг, 20 октября, министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан рассказал о региональных мерах поддержки семей военнослужащих.

Он напомнил о том, что в области более двух недель действуют центры социально-бытовой помощи. Обратиться можно по телефону 8-800-234-49-73. Поступило 344 заявки, и более половины из вопросов уже решены.

«Мы с начала военной операции уже предоставляли меры поддержки именным частям, которые формировались из жителей Пензенской области. Затем к ним добавились семьи сотрудников Росгвардии. И вот с 18 октября введены 11 полноценных мер поддержки семьям мобилизованных. Три из них находятся в сфере нашего министерства», - напомнил Алексей Качан.

Среди них - ежемесячная денежная компенсация оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.

Право на получение выплаты будут иметь супруги и несовершеннолетние (до 18 лет) дети мобилизованных. Ее размер составит 50% от регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленного в каждом муниципальном образовании области, а также от количества членов семьи, места проживания, вида жилищного фонда и периода года.

«Чем больше членов семьи, тем большую сумму составит выплата», - отметил министр.

При подаче заявления супруге или другому члену семьи мобилизованного необходимо будет указать место фактического проживания и состав семьи, а также представить документы, удостоверяющие личность и родственные отношения с военнослужащим. Этого будет достаточно.

Что касается семей мобилизованных, проживающих в съемном жилье, то им тоже будет производиться выплата.

«Мы готовим документы, чтобы облегчить получение этих денег. У нас многие жители области живут не по месту регистрации, а по другому адресу. От них нужно будет подать заявление в органы социальной защиты населения с указанием фактического адреса проживания», - пояснил Алексей Качан.

Выплату планируется предоставлять начиная с 1 октября, но не ранее месяца, в котором мобилизованный гражданин был призван.

Основанием для прекращения выплаты является увольнение мобилизованного с военной службы по любым основаниям.

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