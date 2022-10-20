Пензячка не получила в срок бытовую технику и защитила права в суде

20.10.2022 | 10:36

Жительница Пензы, не получившая в срок заказанную и оплаченную кухонную технику, обратилась в суд.

В декабре 2021 года женщина приобрела у предпринимателя вытяжку, варочную панель, духовой шкаф и микроволновку, заплатив 133 560 рублей. Оборудование должно было быть доставлено в феврале 2022-го, однако женщина его не дождалась и направила претензию с требованием передать товар и выплатить неустойку.

Предприниматель проигнорировал документ, и пензячка подала судебный иск, в котором просила обязать ответчика не только выдать ей оплаченное оборудование, но и взыскать с него судебную неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и юридические расходы.

Ответчик пояснил, что готов поставить технику в ближайшее время, но просил отказать во взыскании неустойки на основании Постановления Правительства РФ от 28 марта 2022 № 497 «О введении моратория на возбуждении дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами». Бизнесмен пояснил, что его организация входит в перечень системообразующих и на нее распространяется действие моратория.

Мораторий был введен с 1 апреля 2022 года на 6 месяцев. На этот срок в отношении должников, на которых он распространяется, не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

Районный суд обязал ответчика передать пензячке кухонную технику и взыскать с него компенсацию морального вреда, штраф и расходы на услуги юриста, отказав во взыскании судебной неустойки.

Представитель истицы подал жалобу. Пензенской областной суд взыскал с предпринимателя судебную неустойку в размере 300 рублей за каждый день прострочки начиная с 2 октября 2022 года (с момента окончания срока действия моратория) по день передачи товара заказчице, а также увеличил размер взысканных расходов по оплате услуг представителя.

«Решение вступило в законную силу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского облсуда Наталья Яшина.