Общество

Пензячка не получила в срок бытовую технику и защитила права в суде

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жительница Пензы, не получившая в срок заказанную и оплаченную кухонную технику, обратилась в суд.

В декабре 2021 года женщина приобрела у предпринимателя вытяжку, варочную панель, духовой шкаф и микроволновку, заплатив 133 560 рублей. Оборудование должно было быть доставлено в феврале 2022-го, однако женщина его не дождалась и направила претензию с требованием передать товар и выплатить неустойку.

Предприниматель проигнорировал документ, и пензячка подала судебный иск, в котором просила обязать ответчика не только выдать ей оплаченное оборудование, но и взыскать с него судебную неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и юридические расходы.

Ответчик пояснил, что готов поставить технику в ближайшее время, но просил отказать во взыскании неустойки на основании Постановления Правительства РФ от 28 марта 2022 № 497 «О введении моратория на возбуждении дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами». Бизнесмен пояснил, что его организация входит в перечень системообразующих и на нее распространяется действие моратория.

Мораторий был введен с 1 апреля 2022 года на 6 месяцев. На этот срок в отношении должников, на которых он распространяется, не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

Районный суд обязал ответчика передать пензячке кухонную технику и взыскать с него компенсацию морального вреда, штраф и расходы на услуги юриста, отказав во взыскании судебной неустойки.

Представитель истицы подал жалобу. Пензенской областной суд взыскал с предпринимателя судебную неустойку в размере 300 рублей за каждый день прострочки начиная с 2 октября 2022 года (с момента окончания срока действия моратория) по день передачи товара заказчице, а также увеличил размер взысканных расходов по оплате услуг представителя.

«Решение вступило в законную силу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского облсуда Наталья Яшина.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте