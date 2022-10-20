Эксперты объяснили, в каких случаях могут призвать многодетного отца

20.10.2022 | 13:04

Специалисты портала «Объясняем.Пензенская область» продолжают отвечать на вопросы, касающиеся мобилизации и добровольного участия в специальной военной операции.

Так, читателей интересует, будет ли считаться отец мобилизованного гражданина членом семьи, если он в разводе с его матерью.

«Членами семьи военнослужащего являются в том числе его отец и мать, даже если они находятся в разводе», - гласит ответ.

«Как быть многодетным отцам, которые тоже хотят служить, а закон не позволяет призвать их?» - спрашивают главы семейств.

Как поясняют эксперты, отсрочка от призыва является правом гражданина, которым он по своему усмотрению может воспользоваться или не воспользоваться. Он может добровольно явиться в военкомат и изъявить желание быть мобилизованным. Если многодетный отец соответствует требованиям, его могут призвать.