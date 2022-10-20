Банк «Кузнецкий» снизил ставки по кредитам для бизнеса

20.10.2022 | 13:31

Банк «Кузнецкий» улучшил условия кредитования по собственным программам, снизив ставки по кредитам для бизнеса и сделав их еще более доступными. Теперь они составляют от 9,0% годовых.

Клиенты банка могут получить кредит на пополнение оборотных средств сроком до 3 лет, на инвестиционные цели - до 10 лет. Сумма кредита - от 500 тыс. до 100 млн рублей.

«Мы всегда готовы оказать и экспертную, и финансовую поддержку бизнесу. Снижение процентных ставок позволит предпринимателям продолжать реализацию своих планов на выгодных условиях, что сейчас особенно важно не только для них, но и для экономики области в целом», - отметил председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин.

Более подробную информацию можно получить в любом офисе банка, на сайте www.kuzbank.ru или по бесплатному телефону 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ №609 от 12.11.2018. Реклама.