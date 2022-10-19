За неделю число заболевших ОРВИ в области уменьшилось почти на 12%

19.10.2022 | 10:58

В Пензенской области с 10 по 16 октября зарегистрировали 3 832 случая ОРВИ - на 11,9% меньше, чем неделей раньше (4 348).

Доля заболевших детей - 14% (неделей раньше 12,4%).

Суммарная заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в области превышает эпидпорог на 33,9% (ранее - 60,1%).

«Заболеваемость составила 300,8 на 100 тысяч населения. Показатель превышен в Мокшанском (841,4), Лунинском (729,9), Башмаковском (651,9), Нижнеломовском (384,1), Бековском (363,8), Вадинском (319,4) районах и Пензе (459,4)», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Пензе диагноз «ОРВИ» поставили 2 095 пациентам - на 5,4% меньше, чем на предыдущей неделе (2 215). В областном центре эпидпорог превышен на 48,2%.