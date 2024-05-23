РПН: В лагерь нельзя брать одежду с нецензурными надписями

23.05.2024 | 08:33

Роспотребнадзор разработал рекомендации по сбору детей в оздоровительные лагеря, в которых говорится, что можно, а что нельзя брать с собой. Подразумевается набор вещей на стандартную смену продолжительностью три недели.

С документом ознакомилась «Парламентская газета».

В списке необходимых предметов - семь-восемь футболок, две кофты на молнии и с длинным рукавом, двое джинсов, пять шорт, две пижамы, спортивный костюм, солнцезащитные очки, дождевик, головной убор, нарядная одежда.

Девочкам рекомендуется взять по две юбки и платья, мальчикам - пять плавок. Всем необходима также 21 штука нижнего белья и столько же пар носков.

На ноги потребуются кроссовки, комнатная обувь, резиновые тапочки для пляжа, сандалии.

Из средств гигиены нужны мочалка, мыло в мыльнице, две зубных щетки и зубная паста, два банных полотенца и два пляжных, расческа, ножницы для ногтей, средства женской гигиены, тапочки для душа, шапочка для бассейна и две упаковки бумажных платков.

Кроме того, в рюкзак следует положить альбом или тетрадку, влажные салфетки, книгу или журнал, телефон, бутылку с водой и зарядное устройство.

Также в документе приводится список запрещенных в лагере вещей.

Нельзя привозить колюще-режущие предметы, огнеопасные и токсичные вещества, сигареты и алкоголь, петарды, лазерные указки, бейсбольные биты, нунчаки, кастеты, газовые баллончики.

Под запретом - эротическая продукция, экстремистская литература, лекарства, предметы для азартных игр, а также одежда с агрессивными или нецензурными надписями.