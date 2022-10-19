Общество

В Пензенской области изъяли 2 771 пачку немаркированных сигарет

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Продажа в России табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования, не допускается. Об этом напомнили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

За 9 месяцев 2022 года сотрудники выявили три факта нарушения требований при реализации табачной продукции.

За это время были приняты решения об уничтожении 2 771 пачки изъятой контрафактной продукции. Составлены 3 протокола, по которым наложены штрафы на сумму 30 тысяч рублей.

В частности, в одном из магазинов Пензы были изъяты из оборота 30 пачек сигарет Dove и по 10 пачек сигарет «Оскар», «Петр 1», Credo, Exxе, Dudao, Dover, Winston, Fast, «Фэст», «№ 2», «№ 2 Black», «№ 2 Gold», «№ 2 Сompact» и «Мак».

Сведения о нарушениях правил торговли табачными изделиями, поступающие в управление от граждан, проверялись, и при необходимости проводились профилактические мероприятия.

В частности, объявлены четыре предостережения о недопустимости нарушений и исключении продажи табачных изделий с открытой выкладкой, без оформления прайс-листов, а также лицам, не достигшим возраста 18 лет.

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Источник — фото pixabay.com
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