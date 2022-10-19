Талантливые пензенские студенты получат стипендии от Tele2

19.10.2022 | 15:55

Оператор Tele2 сообщил о старте мотивационной программы для студентов и молодых ученых Пензенского государственного университета. Авторы лучших проектов, направленных на развитие цифровой среды региона, которые выберет жюри, разделят общий стипендиальный фонд в размере 200 тысяч рублей.

Tele2 приглашает студентов разработать проекты по совершенствованию сферы цифрового образования в регионе, а также выступить в роли специалистов по созданию полезных digital-сервисов. Принять участие в конкурсе могут студенты очной формы обучения по всем направлениям подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Для подготовки проектов будет предложено на выбор три темы: «Зумеры & Tele2», «Цифровые университеты будущего», «Новые применения телекома». Подать заявку на участие можно с 18 октября по 11 декабря.

Осенью и зимой кураторы проекта, представители Tele2 и ПГУ, помогут студентам с проработкой кейсов. А в апреле следующего года экспертная комиссия определит стипендиатов, среди которых будет распределен денежный фонд в размере 200 000 рублей. Автор лучшего проекта получит 80 000 рублей, две идеи будут поддержаны стипендиями по 40 000 рублей, еще два проекта получат по 20 000 рублей каждый.

Tele2 запускает стипендиальную программу в пензенском вузе в рамках соглашения о долгосрочном сотрудничестве. Компания старается поддерживать учебную, проектную и научно-исследовательскую деятельность студентов, а также развивать их интерес к телеком-сфере.

«Tele2 отличается инновационными взглядами на образовательный процесс и развитие современных технологий, поэтому ПГУ - важный партнер для нашей компании. На всех этапах конкурсного отбора специалисты Tele2 и вуза будут курировать ребят: мы дадим экспертную оценку разработанным кейсам, а студенты в свою очередь получат важный опыт работы в проектной команде. Ждем от конкурсантов решения по «другим правилам»: опережающие вызовы времени, направленные на улучшение качества обучения и развитие телекома», - прокомментировал директор пензенского филиала Tele2 Юрий Камалов.