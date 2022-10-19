Поезд из Пензы будет приезжать на другой московский вокзал

19.10.2022 | 08:53

С 11 декабря изменится место прибытия железнодорожного состава, курсирующего между Пензой и Москвой. Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания РЖД.

Жителей региона проинформировали об изменении маршрута следования поезда № 93/94.

«Он будет прибывать в Москву на Павелецкий вокзал вместо Казанского. Просим учитывать информацию при планировании поездок», - обратились к населению представители компании.

Согласно расписанию, состав из Пензы отправляется в 17:03 и через 14 часов 5 минут (к 07:08) доставляет пассажиров в столицу.

Билет на него сейчас можно приобрести за сумму от 900 (сидячее место) до 5 600 (спальный вагон) рублей.