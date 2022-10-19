Поезд из Пензы будет приезжать на другой московский вокзал

С 11 декабря изменится место прибытия железнодорожного состава, курсирующего между Пензой и Москвой. Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания РЖД.
Жителей региона проинформировали об изменении маршрута следования поезда № 93/94.
«Он будет прибывать в Москву на Павелецкий вокзал вместо Казанского. Просим учитывать информацию при планировании поездок», - обратились к населению представители компании.
Согласно расписанию, состав из Пензы отправляется в 17:03 и через 14 часов 5 минут (к 07:08) доставляет пассажиров в столицу.
Билет на него сейчас можно приобрести за сумму от 900 (сидячее место) до 5 600 (спальный вагон) рублей.
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