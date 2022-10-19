Общество

Пензенские онкологи приглашают на обследование желудка и кишечника

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В субботу, 22 октября, с 9:00 до 14:00 в Пензенском областном онкологическом диспансере вновь пройдет день открытых дверей.

На этот раз он будет посвящен ранней диагностике опухолей желудка, толстой и прямой кишки. Пациентам, пришедшим на прием, специалисты дадут консультации, а при необходимости назначат обследование в онкодиспансере.

В прошлом году от злокачественных новообразований желудка и ободочной и прямой кишки скончались 689 пензенцев. Выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях позволит своевременно приступить к лечению и сохранить жизнь.

Аналогичные акции по ранней диагностике опухолей желудка, толстой и прямой кишки лечебное учреждение проводит не в первый раз. Так, весной за два дня открытых дверей абдоминальные онкологи приняли 96 человек.

«Прием будет проводиться по предварительной записи по телефону 8(937) 422-64-54. Звонки принимаются только в рабочее время. Во время приема при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

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