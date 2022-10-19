Общество

Мобилизованным бизнесменам изменили условия кредитных каникул

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В Государственной Думе одобрен закон о кредитных каникулах для мобилизованных бизнесменов, уточняющий порядок их предоставления, который установлен 7 октября 2022 года.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области.

Право приостановить платежи по кредитам и займам для бизнеса получат мобилизованные владельцы ООО, если они являются единственными учредителями и одновременно руководят ими, а сами компании входят в реестр малого и среднего предпринимательства.

Важно, чтобы сведения об учредителе и руководителе в ЕГРЮЛ не менялись после 21 сентября 2022 года.

Подать требование о кредитных каникулах (льготном периоде) может учредитель ООО или человек, действующий по его доверенности. Кредитные каникулы начинаются со дня обращения либо с более ранней даты, указанной заемщиком, но не ранее 21 сентября. Их можно получить по любым кредитам и займам, которые были оформлены на ООО до мобилизации учредителя.

В течение льготного периода проценты продолжают начисляться по ставке, определенной договором. После его окончания начисленные, но не уплаченные проценты включаются в сумму основного долга, а срок кредита или займа продлевается таким образом, чтобы периодичность и размер платежей остались прежними.

Есть еще несколько важных изменений:

- после окончания мобилизации или участия заемщика в СВО срок кредитных каникул продлевается на 90, а не на 30 дней;

- срок кредитных каникул может быть также продлен на период, пока участник СВО признан безвестно отсутствующим;

- Правительство РФ получило право ограничить максимальный размер кредита или займа на предпринимательские цели, который подлежит списанию, если военнослужащий - индивидуальный предприниматель погиб или получил инвалидность I группы;

- меняется порядок подтверждения права на кредитные каникулы: кредитор сможет запросить информацию о мобилизации заемщика или его участии в СВО в Федеральной налоговой службе, которая будет получать соответствующие данные от Минобороны (эта норма вступит в силу с 23 ноября 2022 года).

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