В Минтруде объяснили мобилизованным, на что можно оформить кредитные каникулы

04.10.2022 | 15:19

В Министерстве труда и социальной защиты РФ рассказали о возможности оформления кредитных каникул мобилизованными.

«Участники специальной военной операции могут оформить кредитные каникулы и приостановить платежи по займу», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минтруде отметили, что такая возможность распространяется на все кредиты и займы, которые были оформлены до начала специальной военной операции на Украине или до дня мобилизации.

Кредитные каникулы распространяются: ипотеку, в том числе семейную и социальную, потребительские кредиты, кредиты, взятые ИП на развитие бизнеса, займы в кредитных и сельскохозяйственных кооперативах, займы в микрофинансовых организациях.

Каникулы не предоставляются автоматически. Для их оформления следует подать обращение в ту организацию, где был оформлен кредит.

«Потребуется предоставить документы, подтверждающие участие в СВО. Это можно сделать во время службы или в течение 30 дней после ее окончания. Обратиться за отсрочкой можно в любой момент в течение службы, но не позднее 31 декабря 2023 года. Начало льготного периода – 21 сентября текущего года», - рассказали в Минтруде.

На время кредитных каникул не будут начисляться пени и штрафы, исполнительное производство по взысканию кредита будет приостановлено, банк не вправе продать залоговое имущество гражданина.

Каникулы предоставляются на весь период мобилизации и 30 дней после его окончания. Заявление на предоставление кредитных каникул рассматривается до 10 дней. Если заявитель не получил ответ в течение 15 дней, то кредитные каникулы считаются действительными.

«Воспользоваться отсрочкой могут участники специальной военной операции: призванные на службу по мобилизации, военнослужащие-контрактники, добровольцы, пограничники, находящиеся на территории России и обеспечивающие проведение СВО, сотрудники федеральных органов, которые привлекаются к решению отдельных задач СВО, члены семей таких граждан», - сообщили в Минтруде.