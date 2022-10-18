Общество

В Пензенской области 39 человек погибли в ДТП на встречной полосе

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За 9 месяцев 2022 года в Пензенской области зарегистрировано 168 ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения. 39 человек погибли и 304 получили ранения различной степени тяжести.

Основное количество таких инцидентов происходит на загородных дорогах Пензенской области.

Так, одна из последних смертельных аварий случилась вечером 8 октября на дороге Сердобск - Беково. 34-летняя женщина, управлявшая Renault Duster, выехала на встречную полосу и столкнулась с «Ладой-Приорой». Погиб трехлетний мальчик, находившийся в салоне отечественного автомобиля. Еще один ребенок 2019 года рождения и его 28-летняя мать, находившаяся за рулем, были госпитализированы с травмами. А владелица Renault скрылась с места аварии. Ее нашли на следующий день.

Выезд на встречную полосу при совершении обгона - опасный и рискованный маневр, связанный со значительным повышением скорости, что приводит к самым тяжким последствиям.

Причинами таких ДТП являются плотный поток машин и превышение скорости. Водители, стремясь быстрее добраться до пункта назначения, осуществляют рискованный маневр, не оценивая дорожные условия, расстояние до встречного транспорта и динамические характеристики своего автомобиля.

В Госавтоинспекции напомнили, что выезд в нарушение ПДД на встречную полосу влечет штраф в размере 5 000 рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.

«Уважаемые водители! Помните, что только правильно выбранный скоростной режим и обдуманные действия при выезде на полосу встречного движения во время обгона обеспечивают безопасность дорожного движения. Рискованный обгон - это маневр, который может стоить жизни вам и окружающим», - обратились к автовладельцам в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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