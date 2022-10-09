В ДТП в Сердобском районе один ребенок погиб, другой пострадал

09.10.2022 | 17:04

В Сердобском районе выясняют обстоятельства аварии, в которой погиб 4-летний мальчик.

ДТП случилось в субботу, 8 октября, около 20:55 на 6-м километре трассы Тамбов - Пенза - Колышей - Сердобск - Беково.

Там столкнулись Renault Duster, которым управляла 35-летняя женщина, и «Лада-Приора» с 28-летней автолюбительницей за рулем.

В результате пассажир отечественной легковушки, мальчик 2018 года рождения, от полученных травм скончался на месте, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

Травмы получил другой пассажир «Приоры», мальчик 2019 года рождения, а также водитель. Медики госпитализировали обоих.

По факту случившегося проводится проверка.