Подростки-водители продолжают калечиться в ДТП

28.05.2024 | 18:43

Вечером в понедельник, 27 мая, в селе Богословка Пензенского района случилось дорожно-транспортное происшествие с участием подростка.

По предварительным данным, в 17:30 напротив дома № 44 на улице Ленина 13-летний водитель мопеда марки Alfa LM48A потерял управление и врезался в препятствие.

«В результате происшествия водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Подростки-водители нередко калечатся в авариях. Так, 21 мая в Пензенской области сразу двое юношей попали в ДТП.

В селе Индерка Сосновоборского района столкнулись ВАЗ-2107 и MotoLand с юношей 2009 года рождения за рулем. После удара мотоцикл врезался в стоящий ВАЗ-2106. На улице Согласие в Пензе дорогу не поделили Chevrolet Klau и скутер Vento с 15-летним водителем.

В каждом из столкновений подростки получили травмы и были госпитализированы.