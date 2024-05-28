Сетевое издание|18+|Вторник|28 мая 2024|19:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+22oC
+23oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

Подростки-водители продолжают калечиться в ДТП

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Вечером в понедельник, 27 мая, в селе Богословка Пензенского района случилось дорожно-транспортное происшествие с участием подростка.

По предварительным данным, в 17:30 напротив дома № 44 на улице Ленина 13-летний водитель мопеда марки Alfa LM48A потерял управление и врезался в препятствие.

«В результате происшествия водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Подростки-водители нередко калечатся в авариях. Так, 21 мая в Пензенской области сразу двое юношей попали в ДТП.

В селе Индерка Сосновоборского района столкнулись ВАЗ-2107 и MotoLand с юношей 2009 года рождения за рулем. После удара мотоцикл врезался в стоящий ВАЗ-2106. На улице Согласие в Пензе дорогу не поделили Chevrolet Klau и скутер Vento с 15-летним водителем.

В каждом из столкновений подростки получили травмы и были госпитализированы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте