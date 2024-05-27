В Заречном в ДТП пострадала пассажирка маршрутки

В Заречном внедорожник Mitsubishi Pajero Sport врезался в маршрутку. Авария случилась на улице Ленина в 17:20 воскресенья, 26 мая.
Напротив дома № 18Б 43-летний водитель внедорожника столкнулся с микроавтобусом Iveco, которым управлял 58-летний мужчина.
Кадры последствий столкновения опубликовали в зареченском телеграм-канале. От удара у Mitsubishi деформировалась передняя часть, у микроавтобуса повреждена задняя.
«В результате происшествия пассажир автомобиля Iveco, женщина 1950 года рождения, получила телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпущена», - сообщили в ОГИБДД закрытого города.
По факту случившегося проводят проверку.
Фото ОГИБДД Заречного.
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