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Происшествия

В Заречном в ДТП пострадала пассажирка маршрутки

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В Заречном внедорожник Mitsubishi Pajero Sport врезался в маршрутку. Авария случилась на улице Ленина в 17:20 воскресенья, 26 мая.

Напротив дома № 18Б 43-летний водитель внедорожника столкнулся с микроавтобусом Iveco, которым управлял 58-летний мужчина.

Кадры последствий столкновения опубликовали в зареченском телеграм-канале. От удара у Mitsubishi деформировалась передняя часть, у микроавтобуса повреждена задняя.

«В результате происшествия пассажир автомобиля Iveco, женщина 1950 года рождения, получила телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпущена», - сообщили в ОГИБДД закрытого города.

По факту случившегося проводят проверку.

Фото ОГИБДД Заречного.

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Источник — видео Канала «Заречный V теме»
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