В Пензе на всех площадках для сбора мусора установят закрытые контейнеры

17.10.2022 | 15:38

На совещании, состоявшемся в администрации Пензы в понедельник, 17 октября, одной из тем для обсуждения стало содержание контейнерных площадок.

Требования в этой сфере должны быть отрегулированы на уровне муниципалитета. В частности, необходимо определить вид мусорных баков - контейнеры везде должны быть закрытого типа.

Также нужно четко конкретизировать технические характеристики территорий для сбора твердых коммунальных отходов.

Один из вариантов решения этого вопроса - внесение изменений в «Правила благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе».

Кроме того, планируется разработать нормы, разрешающие эвакуацию машин, которые мешают мусоровозам проезжать к контейнерным площадкам.